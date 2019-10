Wybory parlamentarne 2019. Janusz Sanocki rozpoczął głodówkę w KBW

Poseł Janusz Sanocki rozpoczął we wtorek głodówkę w opolskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Parlamentarzysta twierdzi, że obecne prawo wyborcze uniemożliwia start do Sejmu obywatelom, którzy nie mają poparcia partii politycznych i stąd jego protest.



"Walczę za wszystkich obywateli (...). Rozpoczynam protest głodowy, mam śpiworek i ręczniczek. Zamieszkam tutaj u pana dyrektora na znak protestu, że nie mogą być tak odebrane nasze prawa. Walczę o prawa wszystkich obywateli. Walczę o to, by było normalnie. (...)" - zapowiedział poseł Sanocki przed wejściem do opolskiego urzędu.