Poseł zniszczył bramkę w urzędzie. Jest wniosek o ukaranie

Poseł Janusz Sanocki roztrzaskał szklaną bramkę w opolskim urzędzie wojewódzkim. Polityk twierdził, że zrobił to w ramach buntu obywatelskiego. Dyrektor instytucji chce, by polityk poniósł konsekwencje.

Janusz Sanocki został wyprowadzony siłą

Janusz Sanocki chce zapłacić

Polityk wyjaśnił, że ochrona jego zdaniem nie ma prawa do legitymowania go przy wchodzeniu do budynku urzędu. Nie podobały mu się również szklane bramki. - To widzimisię pana wojewody i dyrektorki generalnej urzędu. To bezprawie i ograniczanie swobód obywatelskich - tłumaczył.