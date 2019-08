Poseł zniszczył bramkę w Urzędzie Wojewódzkim. Interweniowała policja

Janusz Sanocki pojawił się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zdenerwowany roztrzaskał szklane bramki przy biurze przepustek. - To ograniczanie dostępności obywatela do urzędu - mówił. Krewkiego parlamentarzystę musieli siłą usunąć funkcjonariusze.

Poseł Janusz Sanocki do Sejmu dostał się z list Kukiz'15, ale odszedł i został parlamentarzystą niezrzeszonym. W poniedziałek koło południa pojawił się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak tłumaczy chciał wejść do miejscowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, żeby załatwić sprawy związane z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Przed wejściem do urzędu kazano mu się jednak wylegitymować - informuje portal nto.pl.

To zaskoczyło i oburzyło parlamentarzystę z Nysy. Stwierdził, że ochrona nie ma do tego prawa. Poprosił również o wskazanie podstawy prawnej montażu bramek. - To widzimisię pana wojewody i dyrektorki generalnej urzędu. To bezprawie i ograniczanie swobód obywatelskich - tłumaczył. Izabela Bryja, dyrektor generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego podkreśla, że "nikt nigdy nie zachowywał się tak agresywnie w obecności innych petentów" - podaje radio.opole.pl.