Wybory parlamentarne 2019. "Lewicobus" ruszył w trasę

"Lewicobus" rusza w trasę. - Odwiedzimy każdą część kraju, każdy okręg wyborczy. Będziemy wśród ludzi, bo taka jest Lewica. Jesteśmy dziś sumieniem polskiego społeczeństwa. Zbudujemy nowoczesne państwo dobrobytu! - zapowiedział szef sztabu Lewicy Robert Biedroń.

Biedroń poinformował, że lewica zorganizuje cztery konwencje tydzień po tygodniu - w Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie i 5 października w Katowicach. - To nasza trasa, to trasa "Lewicobusa", który na skrzydłach entuzjazmu, poparcia, przemierzy polskie drogi i spotkamy się z tysiącami Polek i Polaków, żeby opowiedzieć nasze marzenie o Polsce - stwierdził lider Wiosny.

- Rządzący mówią nam nieraz, że mamy wybierać: albo socjal, albo demokracja. My się nie zgadzamy na ten wybór, bo lewica to jest chleb i wolność, lewica to jest prospołeczna polityka i szacunek dla mniejszości, lewica to jest bezpieczeństwo socjalne i szacunek dla praw kobiet, lewica to jest demokracja, praworządność i tanie mieszkania, i wyższe pensje - o tym właśnie programie, o naszej wizji Polski - nowoczesnego państwa dobrobytu będziemy przez najbliższe tygodnia rozmawiać - tłumaczył Zandberg.