Wybory parlamentarne 2019. Lewica dopięła porozumienie. Znamy "jedynki" list

SLD, Wiosna i Razem porozumiały się ws. "jedynek" na listach Lewicy do Sejmu. Efekt? Z pierwszego miejsca wystartują m.in. Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, Joanna Senyszyn, Maciej Gdula, Krzysztof Śmiszek oraz Marcelina Zawisza. "Dwójka" m.in. Joanny Scheuring-Wielgus.

Głosowanie zakończyło się o północy we wtorek. I tak, według informacji PAP szef SLD Włodzimierz Czarzasty ma wystartować z pierwszego miejsca w Sosnowcu. Wcześniej rozważany był również jego start m.in. z Płocka, skąd kandydował w poprzednich wyborach do Sejmu. Ostatecznie na czele listy w tym okręgu ma się znaleźć szef mazowieckich struktur SLD Arkadiusz Iwaniak.

Rzeczniczka prasowa SLD i sztabu wyborczego Lewicy Anna-Maria Żukowska ma wystartować do Sejmu z drugiego miejsca w Warszawie.

Wiosna

Z rekomendacji Wiosny pierwsze miejsca na listach Lewicy do Sejmu mają przypaść m.in. sekretarzowi generalnemu Wiosny Krzysztofowi Gawkowskiemu (w Bydgoszczy), socjologowi Maciejowi Gduli (w Krakowie) oraz Krzysztofowi Śmiszkowi - prawnikowi i aktywiście antydyskryminacyjnemu, a prywatnie partnerowi Roberta Biedronia (we Wrocławiu).

"Jedynki" na listach Lewicy do Sejmu otrzymają również: członkini zarządu Wiosny Anita Sowińska (Piotrków Trybunalski) oraz koordynatorki lokalnych struktur ugrupowania: Anita Kucharska-Dziedzic (Zielona Góra), Katarzyna Ueberhan (Poznań), Beata Maciejewska (Gdańsk) oraz Małgorzata Prokop-Paczkowska (Koszalin).

Lewica Razem

Sześć "jedynek" na listach Lewicy do Sejmu - w okręgach: warszawskim, katowickim, opolskim, siedleckim, sieradzkim i konińskim - udało się wynegocjować Lewicy Razem.

W Warszawie, Katowicach, Opolu i Sieradzu uzyskali je członkowie zarządu tej partii: Adrian Zandberg, Maciej Konieczny, Marcelina Zawisza i Paulina Matysiak. Listę Lewicy w okręgu konińskim otworzy Paulina Nowak, która była liderką listy Razem w okręgu obejmującym Konin także w ubiegłorocznych wyborach do sejmiku wojewódzkiego.

"Jedynka" lewicowego komitetu w Siedlcach przypadła rzeczniczce Lewicy Razem Dorocie Olko. Związana z Wiosną była warszawska radna Paulina Piechna-Więckiewicz, której kandydatura do pierwszego miejsca na siedleckiej liście była również brana pod uwagę, ma ostatecznie wystartować z drugiego miejsca w okręgu kieleckim.

Co na to Biedroń?

Kształt zaakceptowanych czołówek list Lewicy skomentował już szef sztabu wyborczego Lewicy i lider Wiosny Robert Biedroń. Podkreślił, że będą one "mocne i różnorodne". - Ta różnorodność będzie chyba największą siłą lewicy, bo do tej pory szła ona do wyborów rozbita - na tradycyjną lewicę, na młodą lewicę bardzo socjalistyczną nawet czasami i taką, która szukała środka i centrum; dzisiaj, po raz pierwszy, wszyscy wyborcy lewicowi mają wybór, na jednej liście - przekonywał.