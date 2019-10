Wybory parlamentarne 2019: kariera kierowcy przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego

Krzysztof Ciebiada jest od czerwca posłem. Objął mandat po Witoldzie Waszczykowskim, który został europosłem. Prywatnie to bliski znajomy i kierowca Janiny Goss - przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego.

Sylwetkę Ciebiady, posła PiS i kandydata w wyborach parlamentarnych tej partii z okręgu nr 11, przedstawia "Gazeta Wyborcza". Jej reporter, przedstawiając się jako wyborca PiS, rozmawiał z politykiem PiS. Zapytał go między innymi o znajomość z Janiną Goss, przyjaciółką Jarosława Kaczyńskiego.

- To pan jest szoferem pani Janiny? - pyta Ciebiadę reporter "GW". Ciebiada przyznaje, że od dziesięciu lat współpracuje z panią Goss i jest jej kierowcą - choć sam woli nazywać się jej prawą ręką.

Ciebiada nazywa Goss szefową. Radzi, żeby nie wierzyć w to, co mówią o niej media. Zdradza, że kobieta jest znakomitą zielarką i że korzystał z jej porad zarówno on, jak i jego żona. Skąd Goss czerpie zielarską wiedzę? Tego Ciebiada nie wie. Zakłada, że z książek, bo ponoć szefowa bardzo dużo czyta, a jej umysł jest cały czas rozgrzany - czytamy w "GW".