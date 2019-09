Janina Goss ponad prawem? Nadal zasiada w radzie nadzorczej dwóch spółek skarbu państwo

15 września w życie weszły przepisy, które zabraniają zasiadania w radzie nadzorczej więcej niż jednej spółki Skarbu Państwa. Ci, którzy pełnili takie funkcje w kilku spółkach, powinni więc z nich zrezygnować. Janina Goss, przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, tego nie zrobiła.

Janina Goss od 2016 roku zasiada w radach nadzorczych dwóch spółek Skarbu Państwa - państwowego Banku Ochrony Środowiska i państwowej Polskiej Grupy Energetycznej - przypomina portal gazeta.pl. Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym powinna zrezygnować z jednej z nich. Miała na to czas do 15 września, czyli dnia, kiedy przepisy zaczęły obowiązywać.

Co z tym fantem zamierza zrobić departament nadzoru właścicielskiemu w kancelarii premiera? Portal gazeta.pl zwrócił się w tej sprawie z pytaniem do KPRM. Odpowiedzi, do chwili publikacji materiału, nie uzyskał.