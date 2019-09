Wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna o obietnicach PiS: nieważne

Czy to ważne, co obiecali w Katowicach? Przecież zaraz będą mówić, coś innego - powiedział Grzegorz Schetyna, lider Koalicji Obywatelskiej na konwencji wyborczej w Jeleniej Górze. Domagał się również dymisji szefa NIK Mariana Banasia.

- To nie jest ważne, co mówią. Przed wyborami będą obiecywać i się uśmiechać, o po wygraniu zacisną zęby i znów będą wyrzucać ludzi im nieprzychylnych - ostrzegał przed zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości w głosowaniu 13 października.

Lider KO podczas wystąpienia w Jeleniej Górze odniósł się również do afery wokół nowego szefa NIK Marina Banasia. - Oni wszyscy mu gratulują. Musi zrezygnować ze stanowiska natychmiast. Będziemy domagać dymisji każdego dnia do końca kampanii - zapowiedział.

- Jeżeli nie będzie tej dymisji, to znaczy, że PiS, Kaczyński i Morawiecki, mają wiele do ukrycia. Jeżeli mianują taką osobę na szefa Najwyższej Izby Kontroli to znaczy, że są częścią tego patologicznej i mafijnego układu i z tym układem skończymy 13 października - oskarżał Schetyna.