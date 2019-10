Wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna komentuje słowa Lecha Wałęsy

- Po ludzku: zrobiło mi się smutno. Ale Wałęsie też chyba, bo wpis usunął. Przykro musiało się zrobić chyba też jego synowi, w końcu kandyduje z Gdańska - mówił w rozmowie z Polsat News Grzegorz Schetyna. Przewodniczący PO komentował także tzw. taśmy Neumanna.

Przewodniczący PO był pytany o wiarę w zwycięstwo wyborcze. - Będziemy walczyć do ostatniej minuty. Ja będę kończył kampanię późnym wieczorem na Dolnym Śląsku. Będziemy pracować do końca. Pokażemy, że zależy nam na tych wyborach - mówił Grzegorz Schetyna. - Jeśli dziś bym odpuścił jako szef PO i twórca KO – to znaczy, że się poddaję. A w polityce trzeba być konsekwentnym i walczyć do końca - dodał przewodniczący PO.