Wybory parlamentarne 2019. Klaudia Jachira: nigdy nikogo nie miałam zamiaru obrażać

Klaudia Jachira wystąpiła podczas Kongresu Świeckości. Kandydatka KO w wyborach parlamentarnych 2019 przyznała, że "nigdy nikogo nie miała zamiaru obrażać". - Jeżeli coś piętnuję w swojej satyrze i wystąpieniach publicystycznych, to piętnuję obłudę tej władzy - mówiła Jachira.

Jachira odniosła się do jednego ze swoich występów, gdzie zmieniła słowa modlitwy mówiąc: "W imię Ojca, i Syna, i brata bliźniaka. Amen". Krytycy wskazywali na to, że artystka wyśmiewa się z tragedii smoleńskiej.

Klaudia Jachira broniła się, że występ miał charakter satyryczny, a cytowane zdania są wyrwane z kontekstu. - Nigdy nikogo nie miałam zamiaru obrażać. Jeżeli coś piętnuję w swojej satyrze, w swoich wystąpieniach publicystycznych, to piętnuję obłudę tej władzy, hipokryzję, perfidne wykorzystywanie katastrofy smoleńskiej, która była dla mnie osobiście straszną tragedią, bo tam naprawdę zginęli bardzo mądrzy ludzie, do zrobienia "religii smoleńskiej" - mówiła kandydatka KO.

- Obecna władza wykorzystuje tę tragedię do budowania swojego kapitału społecznego i na to nie ma mojej zgody, i to jest właśnie ta walka z patologią - dodała.

- Mamy empiryczne dowody na to, że taka działalność może prowadzić do zbrodni. Nie wolno nam przechodzić do porządku dziennego nad tym, co te media i ta władza z Klaudią Jachirą wyprawiają - powiedział filozof.