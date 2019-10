Wybory parlamentarne 2019. Aleksander Kwaśniewski: Nie zagłosuję na Monikę Jaruzelską

- Monikę Jaruzelską bardzo cenię (...) i wolałbym, żeby była wspólnym kandydatem opozycji. A ponieważ są dwa tygodnie do wyborów i trzeba już podejmować decyzję: "tak" lub "nie", to nie będę na nią głosował - powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Były prezydent odpowiedział też na zarzut Moniki Jaruzelskiej, że nie kandyduje w wyborach do Sejmu. "Jeżeli widzicie, że statek tonie, to nie powinniście siedzieć w luksusowej szalupie i pisywać listy, tylko powinniście wziąć się do roboty, zakasać rękawy i działać" - napisała na Facebooku córka Wojciecha Jaruzelskiego, odpowiadając na apel byłych prezydentów o wycofanie się niezależnych kandydatów spoza list opozycji.