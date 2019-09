Wybory parlamentarne 2019. Apel b. prezydentów ws. Senatu. Monika Jaruzelska komentuje

Kandydatka do Senatu na wybory parlamentarne 2019 odpowiedziała na apel byłych prezydentów i ludzi kultury. Monika Jaruzelska opublikowała na Facebooku post, w którym polemizuje z listem skierowanym do kandydatów spoza trzech komitetów opozycji.

Kandydatka do Senatu na wybory parlamentarne 2019 zarzuciła byłym prezydentom, że choć widzą, że "statek tonie", to sami "siedzą w luksusowej szalupie", zamiast działać. "Dlaczego, gdy, jak piszecie, Polska stacza się "w kierunku autorytarnej dyktatury", sami nie wystartowaliście w wyborach parlamentarnych?" - napisała Jaruzelska.

Córka gen. Jaruzelskiego stwierdziła, ze liczba kandydatów do Senatu jest i tak o 1/3 mniejsza niż w poprzednich wyborach. "Teraz chcecie zdecydować o tym, że wyborcy przeciwni rządom PiS, ale też rozczarowani PO, nie będą mieli na kogo głosować. Czy o taką Polskę walczycie" - zapytała.

Wybory parlamentarne 2019. Monika Jaruzelska komentuje apel b. prezydentów ws. Senatu

Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski oraz Bronisław Komorowski - to tylko nieliczni autorzy listu otwartego ws. wyborów parlamentarnych 2019. Zaapelowali, by kandydaci do Senatu spoza trzech głównych komitetów opozycyjnych zrezygnowali ze startu.