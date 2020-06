Wybory 2020. Rafał Trzaskowski za programem in vitro. "Nie każdy miał szansę zostać ojcem"

Rafał Trzaskowski podczas wiecu wyborczego w Lublinie żałował, że "nie każdy miał szansę zostać ojcem". Według kandydata KO niektórzy "zostali pozbawieni tej szansy przez ideologię czy upór". Zapowiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby "przywrócić rządowy program in vitro ". Podkreślił, że dzięki temu na świat przyszło 22 tys. Polek i Polaków.

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: interes narodowy musi być ponad partyjnym

- Dzisiaj trzeba podjąć to zobowiązanie, bo jest spychane na samorządy. To jeden z najważniejszych programów. Jeśli ktoś chce nas uczyć, czym jest rodzina, to musi stanąć w prawdzie i powiedzieć jasno, że trzeba dać szansę wszystkim - tłumaczył. Trzaskowski stwierdził jako prezydent Warszawy, że rząd za mało rozmawia z samorządowcami. - Interes narodowy musi być ponad interesem partyjnym - tłumaczył.

Polityk KO zabrał również głos na temat koronawirusa w Polsce. COVID-19 ma być dowodem na to że, "rządzący dramatycznie osłabili państwo". - Nie ma żadnego racjonalnego planu. Dziś nie wiemy, na jakim etapie jesteśmy, a musimy być przygotowani na drugą falę. Rząd nie wyciągnął wniosków z tego, co się stało. Żądamy raportu o stanie epidemii i wniosków na przyszłość - apelował.

Wybory 2020. Kandydat KO chce 6 proc. PKB na ochronę zdrowia

Kandydat w wyborach 2020 chce, aby na służbę zdrowia były przeznaczane większe nakłady. Nawet 6 proc. PKB. - Musimy się zająć ochroną zdrowia, bezpieczeństwem czy równymi szansami na edukację dla wszystkich. To są prawdziwe problemy. Nie to, kiedy przyjmiemy euro, czy sprawa religii w szkołach. To ważne, ale nie na dziś - stwierdził, nawiązując do pytań z debaty prezydenckiej w TVP.