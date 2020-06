Wybory 2020. Prześmiewczy spot Rafała Trzaskowskiego. Wbija szpilę Andrzejowi Dudzie

"Niektórym się wydaje, że coś im się 'po prostu należy'. Może należy się zastanowić? Przemyśl to. Najlepiej do 28 czerwca" - napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski. Kandydat w wyborach prezydenckich umieścił pod swoim wpisem kampanijny spot.

Rozmowę przerywa pukanie. Do sali wchodzi Rafał Trzaskowski. - To ja już jestem, jakby co - zaznacza. Andrzej wychodzi z sali, mówiąc: "to mi się chyba należy". W materiale wykorzystano muzykę, do której wcześniej zarapował Duda.