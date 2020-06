Wybory 2020. Sztab Andrzeja Dudy pokazał kolejny spot "Rafał, nie kłam"

- Trzaskowski ma długą historię co najmniej mijania się z prawdą i zmieniania zdania co najmniej o 180 stopni - stwierdził Fogiel. Dodał, że polityk nie przedstawił swojego programu, bo później trudno byłoby mu się z tego wycofać. Adam Bielan przypomniał, że Trzaskowski głosował m.in. przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego i krytykował 500 plus.