Ulewa w Warszawie. Rafał Trzaskowski odwołuje spotkania w kampanii i powołuje sztab kryzysowy w stolicy

Województwo lubelskie polityk PO odwiedzi dopiero we wtorek po południu; będzie w Urszulinie (ok. 13:30) i Lublinie (ok. 16:45). - Te punkty pozostają bez zmian - mówią nam współpracownicy kandydata na prezydenta RP. Nasze informacje potwierdza odpowiedzialny za kampanijne spotkania Trzaskowskiego poseł Sławomir Nitras.