Debata prezydencka TVP. Andrzej Duda nie odpuszczał rywalom. Gorąco przed siedzibą TVP

Pierwsze pytanie dotyczy polityki zagranicznej. Adamczyk zapytał kandydatów o to, jakie mają podejście do relokacji imigrantów.

Debata prezydencka TVP. Rafał Trzaskowski: "Jesteśmy w UE piątą potęgą. A rząd szuka wrogów"

- Jesteśmy narodem ludzi życzliwych i członkiem UE. (...) Ale nie zgadzamy się na to, aby ludzi transportowano do Polski przymusowo. Tak miało być z relokacją - odpowiedział Andrzej Duda.

Rafał Trzaskowski: "TVP stała się telewizją jednego pytania"

- Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Nie wprowadzajmy tu zmian. Chcę, aby rodzina doznawała szczególnej opieki od państwa - odpowiadał na pytanie o to, czy powinna być zgoda na małżeństwa homoseksualne Andrzej Duda.

Stanisław Żółtek stwierdził, że nikt nie powinien wtrącać się do tego, jak kto żyje. - Ale powinniśmy protestować, kiedy ktoś to robi demonstracyjnie i namawia nasze dzieci do innych zachowań. Małżeństwa mogą przekazywać spadek i dowiadywać się informacji w szpitalach. Wystarczy zlikwidować podatek dochodowy i zniknie pretekst do zawierania małżeństwa - stwierdził Żółtek.