Wybory 2020. Będzie kolejny zarejestrowany kandydat? Sąd Najwyższy uwzględnił jedną ze skarg na uchwałę PKW

Do rozpoznania skarg złożonych na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydatów w wyborach prezydenckich doszło w piątek. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego postanowiła uwzględnić skargę Waldemara Witkowskiego.

"Sąd Najwyższy uznał, że w sytuacji, w której kandydat (...) złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach wyznaczonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i przedstawił podpisy poparcia, udzielone przez co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wyboru do Sejmu RP, to prokonstytucyjna wykładnia przepisów tej ustawy przemawia za uznaniem, że w ten sposób spełnił wymóg wynikający z art. 127 ust. 3 Konstytucji RP" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Sądu Najwyższego.