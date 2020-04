Wybory 2020. Afera w Poczcie Polskiej. Śledztwo przeniesione

"Wielka afera w Poczcie Polskiej), to obecnie najbardziej skrywana tajemnica państwa PiS. System jest dziurawy jak durszlak, na skutek przejęcia kodów wewnętrznych Poczty ukradziono ok. 20 mln" - napisał na Twitterze Krzysztof Brejza. Do popełnienia przestępstwa miało dojść na terenie województwa łódzkiego i według senatora polegało ono na "wykradzeniu kodów bezpieczeństwa do wewnętrznego systemu Poczty".