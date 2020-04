Poczta Polska okradziona na 20 mln zł? Krzysztof Brejza pisze do premiera Mateusza Morawieckiego

- Wielka afera w Poczcie Polskiej to obecnie najbardziej skrywana tajemnica państwa PiS. System jest dziurawy jak durszlak, na skutek przejęcia kodów wewnętrznych Poczty ukradziono ok. 20 mln zł. Więcej w interwencji do premiera - napisał na Twitterze senator Krzysztof Brejza, publikując także zdjęcie pisma, jakie wysłał w tej sprawie do Mateusza Morawieckiego.