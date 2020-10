Wszystkich Świętych. Cmentarze: Premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję ws. 1 listopada

Jednocześnie Morawiecki wystosował apel do seniorów o to, aby zostali w domu. - Drodzy rodzice, dziadkowie - to wasze zdrowie i życie jest najbardziej zagrożone. To wynika jednoznacznie z tabeli śmiertelności, którą codziennie analizujemy. Powyżej 70 roku życia to zagrożenie rośnie absolutnie gwałtownie - tłumaczył swoją decyzję o zamknięciu cmentarzy szef rządu.