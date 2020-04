Politycy PiS tłumaczą wjazd Jarosława Kaczyńskiego na zamknięty cmentarz

- Niech ci, którzy się tak oburzają, przypomną sobie sytuację w ostatnim czasie, kiedy opozycja przeforsowała stacjonarne posiedzenie Sejmu z udziałem posłów. Wtedy narażono na utratę zdrowia setki osób. Niech opozycja uderzy się we własne piersi, bo ma za co się w nie uderzać - mówi w rozmowie z "SE" europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Prezes PiS na zamkniętym cmentarzu. TVP pokazuje rachunek

Z kolei wiceprezes PiS Adam Lipiński powiedział "Faktowi", że "to wszystko nakłada się na wojnę polityczną". - To jest wybór prezesa, to są osobiste decyzje - stwierdził. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy on sam pojechałby na cmentarz w takich okolicznościach. - Proszę mnie w to nie wciągać, każdy decyduje jak chce - stwierdził.