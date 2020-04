Jarosław Kaczyński na zamkniętym cmentarzu. Patryk Jaki tłumaczy lidera PiS

- Jarosław Kaczyński w piątek 10 kwietnia brał udział w uroczystościach państwowych, był w składzie delegacji. Jego wizyta na cmentarzu była związana z obchodami katastrofy smoleńskiej . Nieważne, czy lubiliście (TVN - red.) ś.p. Lecha Kaczyńskiego, czy nie - to były prezydent, który zginął na służbie i należało się pojawić na tym symbolicznym grobie, aby uczcić jego pamięć - mówił w rozmowie z TVN24 Patryk Jaki .

Polityk dodał, że jeśli "w miarę normalnie może działać Biedronka, to również w miarę normalnie może działać państwo, którego ważną częścią jest śmierć prezydenta RP". Na sugestię, że przy Powązkowskiej jest pochowana matka Barbary Nowackiej (Inicjatywa Polska, KO), a posłanka nie mogła odwiedzić jej grobu, Patryk Jaki znalazł proste wytłumaczenie. - Ona jest częścią opozycji, która na tym wydarzeniu próbuje zbić kapitał polityczny. Gdyby zgłosiła chęć udziału w delegacji, to nikt by jej nie odmówił - przyznał Jaki.