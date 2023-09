Wstrząsające okoliczności śmierci 16-letniego Sebastiana. Jest relacja dziadka

- On nigdy tak nie robił, że znikał na tak długi czas. Jeden dzień u kolegi, to była góra, rano wracał - przekonuje dziadek Sebastiana. - We wtorek, kiedy policja przyjechała do nas o 22.30, już powinni go szukać, bo my nie wiemy, czy trafił na dorosłego, czy na pedofila. Każdy sygnał, jaki mieliśmy, powinien zostać sprawdzony. Uważam, że ze strony policji mamy tu zaniedbanie obowiązków służbowych - zarzuca Adam Mazurkiewicz.