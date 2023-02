Wstrząsające nagranie. Piloci nie wiedzieli, co zestrzelili

Trzy tajemnicze obiekty, które pojawiły się w ostatnich dniach nad USA, wciąż budzą ogromne zainteresowanie. Wszystkie zostały zestrzelone, ale do dziś nie wiadomo, do kogo należały i co robiły na niebie. Do sieci wyciekło nagranie rozmowy dwóch pilotów F-16, którzy zestrzelili niezidentyfikowany obiekt nad jeziorem Huron. Wynika z niej, że nie byli w stanie ocenić, z czym mają do czynienia.