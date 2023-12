Wraz z Nowym Rokiem parapaństwo przestanie istnieć. To ostatni dzień Górskiego Karabachu

We wrześniu 2020 roku Azerbejdżan podjął próbę przywrócenia kontroli nad separatystycznym regionem - podaje Polska Agencja Prasowa. Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Baku przy wsparciu Turcji uzyskało znaczną przewagę podpisano armeńsko-azerbejdżańsko-rosyjskie porozumienie pokojowe. Na jego mocy doszło do zawieszenia broni, a a na sporne terytorium wprowadzono rosyjskie siły pokojowe. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu, a także trzech przylegających do niego obszarów. Porozumienie doprowadziło do konfliktu politycznego i protestów w Armenii. O zdradę oskarżono premiera kraju, Nikola Paszyniana.