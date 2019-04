Wpadka Hanny Gronkiewicz-Waltz. Chciała poprawić posłankę, sama popełniła błąd

Chociaż Krystyna Pawłowicz już przeprosiła za słowny atak na ambasador Georgette Mosbacher, jej słowa nadal są szeroko komentowane. O teologiczną radę dla posłanki PiS pokusiła się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Niestety sama zaliczyła sporą wpadkę.

"Ktoś chce nas w tych dniach SPROWOKOWAĆ i udowodnić, że bazy USA w Polsce nie powinny powstać i, by Prez.D.Trump jesienią do Polski w tej sprawie nie przyjeżdżał. Pani Ambasador,CHRYSTUS ZMARTWYCHwSTAŁ ! ALLELUJA !" - napisała Krystyna Pawłowicz w Wielką Sobotę.

Posłance PiS nie spodobało się to, że Georgette Mosbacher złożyła Żydom życzenia z okazji święta Paschy . Po pewnym czasie stonowała swoją wypowiedź i, upomniana przez rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek, przeprosiła za sytuację .

Ale jej słowa komentowano jeszcze w środę. Odniosła się do nich była prezydent Warszawy. W jej ocenie Pawłowicz ma "braki w wykształceniu religijnym".

Zobacz: PiS i Morawiecki zohydza sędziów? „Mam o to olbrzymie pretensje”

Hanna Gronkiewicz-Waltz jest religijna, ale popełniła błąd

- Ostatnia wieczerza była właśnie w okresie Pesach, dlatego że to było nawiązanie do wyjścia spod jednego okupanta, czyli Egiptu, do buntu przeciwko drugiemu okupantowi, czyli Rzymowi - powiedziała w Tok FM Hanna Gronkiewicz-Waltz.