Amerykańska ambasador życzy dobrej Paschy. Wywołała oburzenie

Georgette Mosbacher złożyła na Twitterze życzenia z okazji żydowskiego święta Pesach. W odpowiedzi otrzymała szereg złośliwych uwag. "Ktoś chce nas w tych dniach SPROWOKOWAĆ i udowodnić,że bazy USA w Polsce nie powinny powstać" - napisała posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

"To jest chyba FEJKOWY profil (...) Ktoś chce nas w tych dniach SPROWOKOWAĆ i udowodnić, że bazy USA w Polsce nie powinny powstać i, by Prez.D.Trump jesienią do Polski w tej sprawie nie przyjeżdżał. Pani Ambasador,CHRYSTUS ZMARTWYCHwSTAŁ ! ALLELUJA !" - napisała polityk PiS w Wielką Sobotę.