Ambasador Georgette Mosbacher zdradza, kiedy USA zniesie wizy dla Polaków

- Daję moje słowo, wizy zniesiemy, jeśli nie w tym roku, to najpóźniej do końca 2020 - powiedziała Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce w wywiadzie dla "Polska The Times".

Georgette Mosbacher, ambasador USA

Georgette Mosbacher w rozmowie z dziennikarzem zapewniła, że dotrzyma obietnicy zniesienia wiz dla Polaków, którą złożyła na początku swojego pobytu w Polsce. Stwierdziła że "jesteśmy już bardzo blisko do spełnienia tej obietnicy".

- Chciałabym, żeby się to stało przed końcem tego roku. Rok fiskalny kończy się 30 września. Jesteśmy blisko. Jeśli nie uda się nam osiągnąć celu do 30 września, zapewniam, że ruch bezwizowy osiągniemy w 2020 roku. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Mamy na to wciąż niemal 180 dni - powiedziała ambasador USA.

Georgette Mosbacher zaapelowała też do Polaków, aby aplikowali o wizy.

- Nie czekajcie do ostatniej chwili, nawet pomimo faktu, że jest jeszcze pół roku. Moim celem jest osiągnięcie tego celu przed upływem tych sześciu miesięcy. Niezależnie jednak od tego daję moje słowo: jeśli nie uda się tego uczynić teraz, wizy zostaną zniesione do końca 2020 roku! - zapewniła.

Prezydent przyleci do Polski?

Ambasador USA nie chciała zdradzić, czy prezydent Donald Trump ogłosi wejście Polski do programu bezwizowego podczas planowanej wizyty w Polsce, z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nie potwierdziła też, czy prezydent USA przyjedzie na te uroczystości.

- Oczywiście to, co dotyczy wiz, mogłoby być w trybie nadzwyczajnym ogłoszone. Jednak niektóre sprawy podlegają wyłącznej jurysdykcji Kongresu. Część z nich mamy pod kontrolą, np. sferę wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa. To zostanie wykonane - powiedziała. - Jednej rzeczy nie możemy kontrolować - to odsetek odmownie rozpatrzonych wniosków o wizy. Ten próg musi wynosić poniżej trzech procent. Jesteśmy blisko zejścia do tego progu, ale nie mogę zagwarantować, że do września już na pewno go osiągniemy. Jesteśmy już bardzo blisko. Wszystko idzie gładko. Doprowadzimy tę sprawę do końca - dodała.

