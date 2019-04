Oni rządzą światem. "Time" opublikował listę 100 najbardziej wpływowych osób w 2019 r.

Magazyn "Time" opublikował tegoroczny ranking 100 najbardziej wpływowych osób. Lista podzielona jest na pięć kategorii: pionierzy, artyści, liderzy, ikony oraz tytani. Wśród liderów znalazł się m.in. Donald Trump i papież Franciszek

"Każdy nowoczesny prezydent USA próbuje wpłynąć na świat. Prezydent Donald Trump dokonał tego, sprzeciwiając się państwom NATO, które nie płacą sprawiedliwie do budżetu czy popychając Chiny i naszych północnoamerykańskich sąsiadów do bardziej sprawiedliwych umów handlowych" - napisał dziennikarz, uzasadniając ten wybór.

"Reformator Kościoła"

W grupie liderów nie mogło też zabraknąć papieża Franciszka . Jako uzasadnienie podano, że jest "czołowym reformatorem Kościoła ws. pedofilii księży". "Jest zdecydowany wprowadzić politykę ochrony dzieci w Kościele. Z wielką odwagą i mądrością zaprosił wszystkich w Kościele do zbliżenia się do cierpienia ofiar z takim samym szacunkiem, jak zbliżamy się do cierpiącego ciała Chrystusa" - napisała redakcja.

Premier Izraela Bejamin Netanjahu także znalazł się w gronie liderów. Jak twierdzą redaktorzy tygodnika, największym osiągnięciem polityka jest to, że mimo poważnych zarzutów o korupcję potrafił przekonać Izraelczyków, iż tylko on może doprowadzić kraj do sukcesu. "Mimo niebezpieczeństw grożących Izraelowi, staje się on coraz bardziej zamożny i rośnie w siłę" - czytamy w uzasadnieniu.