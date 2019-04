Papież Franciszek zapowiedział walkę z pedofilią w Kościele Katolickim. Znamy treść adhortacji apostolskiej „Christus vivit”

Papież Franciszek chce położyć kres nadużyciom w Kościele Katolickim. W adhortacji apostolskiej „Christus vivit” wyraził swoją wdzięczność wobec osób zawiadamiających o przypadkach pedofilii.

Papież Franciszek — adhortacja apostolska „Christus vivit”

Adhortacja apostolska „Christus vivit” do młodych i całego Ludu Bożego stanowi podsumowanie XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, obradującego od 3 do 28 października 2018. W dokumencie papież Franciszek poruszył temat nadużyć popełnianych przez niektórych biskupów, kapłanów zakonników oraz osoby świeckie. Przyznał, że ich grzechy doprowadzają do niewyobrażalnego cierpienia ofiar, które może trwać nawet całe życie i nie da się go naprawić żadną skruchą. Według Ojca Świętego plaga nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich jest niestety zjawiskiem rozpowszechnionym historycznie, we wszystkich kulturach i społeczeństwach, zwłaszcza w gronie rodzin oraz różnych instytucji. Papież Franciszek stwierdził jednak, że dzięki zmianie wrażliwości opinii publicznej, wreszcie zwrócono uwagę na skalę problemu. Zgodnie z jego oświadczeniem, synod zobowiązał się do przyjęcia surowych środków zapobiegawczych, które uniemożliwią powtórzenie podobnych zjawisk.