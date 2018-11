Kontrowersyjny list ambasador USA. Georgette Mosbacher przyznaje: nie da się tego obronić

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher bije się w piersi. Choć doradcy mówili jej, by nie komentowała listu, który wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego, zdecydowała, że "będzie szczera". - Jestem tym zażenowana - podkreśliła.

Dlaczego ambasador USA w Polsce wysłała list do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Joachima Brudzińskiego i prezydenta Andrzeja Dudy? - Szanuję moich odpowiedników i rząd w Polsce, dlatego nie będę komentować treści prywatnej, dyplomatycznej korespondencji - ucięła Georgette Mosbacher w rozmowie z "Do Rzeczy". W końcu jednak zdecydowała się powiedzieć więcej.

- Byłoby nieprofesjonalne z mojej strony komentować dyplomatyczną korespondencję. Wyjdę jednak nieco z mojej roli i powiem wprost. Jest to nietypowa dlatego, że nastąpił wyciek listu do mediów. Jednak wbrew zaleceniom moich doradców powiem tak: Nie ma wytłumaczenia dla moich literówek. Pisownia jest chaotyczna, jestem tym zażenowana. Nie da się tego bronić. Jestem tym zawstydzona i nie mogę tego wyrazić bardziej wprost niż teraz. W końcu to moja odpowiedzialność - podkreśliła.