Jarosław Gowin odwołuje spotkanie z ambasador USA

Georgette Mosbacher chciała spotkać się z wicepremierem i ministrem nauki. Do rozmów jednak nie dojdzie - Jarosław Gowin odwołał spotkanie z ambasador. Powodem takiej decyzji ma być ostrzeżenie Mosbacher skierowane do polskich parlamentarzystów.

- Czy będzie jakiś procedowany projekt, co do którego państwo myślicie, że należy się zainteresować, czy też coś może nas niepokoić? (...) Powinniście mieć świadomość, że jedna rzecz, co do której Kongres amerykański się zgadza zarówno Demokraci, jak i Republikanie, to jest wolność prasy. I nie mogę tego mocniej wyrazić - mówiła.