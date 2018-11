Działania służb przeciw TVN sprowokują nowy konflikt. Jasne stanowisko ambasador USA

Jeśli prokuratura i ABW będą szykanować dziennikarzy TVN to sprawa może wywołać konflikt dyplomatyczny. Zaledwie kilka dni temu ambasador USA ostrzegała, że ograniczanie wolności mediów w Polsce będzie niemile widziane w Waszyngtonie.

Zaledwie kilka dni temu przeciwko ograniczaniu wolności prasy stanowczo wypowiedziała się Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce . - W Stanach Zjednoczonych prasa jest brutalna. Nie cierpimy tego, ale nie ingerujemy. Dlatego jeśli chodzi o wolność prasy, to z niczym państwu nie pomogę. Kongres nie będzie tolerował takich rzeczy. Będę mówiła prawdę i taka jest prawda. Mogę zrobić naprawdę dużo, ale w przypadku wolności prasy proszę do mnie nie dzwonić - powiedziała Georgette Mosbacher, ambasador USA na spotkaniu polskimi parlamentarzystami w Sejmie.

- Nie mogę tego mocniej wyrazić. W tej chwili Kongres w USA jest bardzo pozytywnie nastawiony do Polski. I demokraci, i republikanie bardzo chętnie pomagają Polsce, bo wiedzą, że Polska jest bardzo ważnym sojusznikiem. Ale to się może wszystko posypać, jeśli chodzi o wolność prasy, to tu wszystko jest czarno-białe w USA. I mówię to państwu, bo słyszę o tym ciągle - mówiła Mosbacher. Jej wypowiedzi zrelacjonował obszernie "Polska The Times".