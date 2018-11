ABW pojawiło się w domu operatora TVN, który filmował urodziny Hitlera

W piątek wieczorem funkcjonariusze ABW pojawili się w domu Piotra Wacowskiego, operatora filmowego stacji TVN, który był jednym z autorów reportażu na temat bulwersujących urodzin Hitlera zorganizowanych pod Wodzisławiem Śląskim.

Funkcjonariusze ABW przyszli do domu Piotra Wacowskiego w piątek ok. godz. 20.15 - donosi wyborcza.pl. Prawdopodobnie obserwowali mieszkanie operatora, bo pojawili się kilka minut po tym, jak wrócił z pracy. Wręczyli mu pismo, że 29 listopada ma się stawić na przesłuchanie w chcrakterze podejrzanego o propagowanie faszyzmu. Jak pisze portal, Wacowskiemu mają być postawione zarzuty z art. 256 par. 1 kodeksu karnego (propagowanie nazizmu), za co grozi kara od grzywny do dwóch lat więzienia.