Afera wokół "urodzin Hitlera". Operator TVN hailuje na tle swastyk

Portal wPolityce.pl opublikował zdjęcia Piotra Wacowskiego, operatora telewizyjnego, który jest współtwórcą materiału "Superwizjera TVN" o polskich neonazistach. Wacowski hailuje na tle portretu Adolfa Hitlera i flag z swastykami.

Mimo, że od ukazania reportażu minął rok, to materiał wciąż wywołuje niemałe kontrowersje. Niedawno dziennikarze portalu wPolityce.pl oraz tygodnika "Sieci" dotarli do zeznań organizatora tej imprezy, Mateusza S. Wynika z nich, że urodziny były maskaradą. Zamówili je tajemniczy mężczyźni i zapłacili za nie 20 tys. zł.

Teraz na światło dzienne wychodzą nowe fakty. Portal wPolityce.pl opublikował zdjęcia jednego z twórców "Polskich neonazistów". Operator Piotr Wacowski hailuje na tle portretu Adolfa Hitlera i flag z swastykami. Jak wynika z informacji portalu, to sam Wacowski nalegał, by jeden z uczestników uwiecznił go w taki sposób na zdjęciach.