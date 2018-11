Kittel, Sobolewska i Wacowski zwycięzcami 14. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego

Zwycięzcami Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego zostali Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski. Jury doceniło reportaż "Superwizjera" telewizji TVN "Polscy neonaziści" wyemitowany 20 stycznia 2018 roku na antenie TVN24

Podczas przemowy po odebraniu nagrody Bertold Kittel przyznał, ze do redakcji "Superwizjera" wpływa mało pozwów i próśb o sprostowanie. - To my wynajmujemy prawników, żeby bronić się - powiedział dziennikarz. Kittel dodał również, że "są atakowani hejtem w internecie, a także w postaci wypowiedzi polityków".