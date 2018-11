Brudziński atakuje TVN24, szef stacji odpowiada. "Nagonka na wolne media"

Szef MSWiA Joachim Brudziński domagał się reakcji TVN-u na nowe doniesienia ws. materiału stacji o "urodzinach Hitlera". Redaktor naczelny TVN24 odpowiedział mu w ostrych słowach.

"Kiedy w polskim Sejmie mówiłem o ludziach, którzy pod zdjęciem Hitlera i swastyką hajlują, to byłem przekonany, że to garstka idiotów i imbecyli. Byłem naiwny" - napisał na Twitterze Joachim Brudziński.

Szef MSWiA nawiązał w ten sposób do najnowszych rewelacji dotyczących materiału "Superwizjera" TVN o "urodzinach Hitlera". Portal wpolityce.pl opublikował zdjęcie, na którym przygotowujący odcinek operator stacji Piotr Wacowski unosi rękę w geście hail na tle portretu Adolfa Hitlera i flag z swastykami.

Jak wynika z informacji portalu, to sam Wacowski nalegał, by jeden z uczestników uwiecznił go w taki sposób na zdjęciach.