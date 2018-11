Ostrzeżenie ambasador USA: Zostawcie wolne media, bo nie zniesiemy wiz

Ambasador USA Georgette Mosbacher ostrzegła posłów w Sejmie, że ustawy zagrażające wolności mediów w Polsce będą miały negatywne konsekwencje . W tym na zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków. - Ambasador powiedziała, że wolność mediów to w USA świętość - mówi WP posłanka PO Mirosława Nykiel.

Słowa te padły podczas środowego spotkania Mosbacher z Zespołem Parlamentarnym Polska-Stany Zjednoczone. Była to pierwsza wizyta nowej ambasador w Sejmie. Jak mówi WP wiceprzewodnicząca zespołu Mirosława Nykiel, spotkanie było "bardzo ciekawe", a dyplomatka dała się poznać jako "bardzo konkretna" i dynamiczna; Mosbacher miała stwierdzić, że nie lubi dyplomatycznego języka i będzie go ograniczać.

- Pani ambasador zwróciła uwagę na wolność mediów i powiedziała, że to święte w Stanach Zjednoczonych. Pytała o ustawę ograniczającą wolność mediów i powiedziała, że absolutnie nie będzie na to zgody ze strony USA i nie doprowadzi to do niczego dobrego jeśli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie i nastawienie Kongresu. Powiedziała to zaraz po tym, jak mówiła o wizach. Zrozumiałam więc, że dla niej te sprawy są ze sobą połączone - mówi posłanka PO.