Mosbacher obiecuje Polakom zniesienie wiz. "Może jeszcze w tym roku"

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher zapowiedziała, że wizy dla Polaków niebawem zostaną zniesione. Nie podała konkretnej daty, jednak obiecała, że nastąpi to jeszcze w trakcie jej pobytu w naszym kraju.

- Zamierzam doprowadzić do wprowadzenia programu bezwizowego dla Polaków zanim opuszczę kraj. Mam nadzieję, że będzie to w tym roku. Jeśli nie w tym, to w 2020 - powiedziała na antenie Polsat News.