Większa obecność amerykańska w Polsce? Głos zabiera ambasador

Przedstawicielka administracji Donalda Trumpa rozwiewa wszelkie wątpliwości. "Robimy duże postępy w rozmowach dotyczących zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce" - pisze na Twitterze ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher.

Georgette Mosbacher zabiera głos w dyskusji (WP.PL)

Przedstawicielka Waszyngtonu ucina tym samym czwartkowe spekulacje mediów, które dotyczyły obecności Amerykanów nad Wisłą. Jak informowała "Gazeta Wyborcza", Stany Zjednoczone miały mieć zupełnie inną wizję co do udziału swoich wojsk w Polsce. Według dziennika, Amerykanie mają być gotowi do zaproponowania wspólnych szkoleń oraz niewielkiego zwiększenia swojej obecności w Polsce.

Kluczowe rozmowy

Medialne doniesienia zdementował także szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak. W internecie opublikował krótkie oświadczenie. Informuje, że MON nadal prowadzi rozmowy ze stroną amerykańską. "O efektach (negocjacji) poinformuję najpierw Prezydenta RP i polski rząd, a potem media. Odrobinę cierpliwości oraz więcej wiary i zaufania" - pisze Błaszczak.

Ambitne plany

Pierwszy swoją gotowość do większej obecności U.S. Army w Polsce wyraził premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaproponował w zeszłym roku 2 mld dolarów na wsparcie amerykańskiej armii nad Wisłą. Później do Waszyngtonu poleciał prezydent Andrzej Duda. Na wrześniowej konferencji z Donaldem Trumpem, polski prezydent poinformował o propozycji złożonej amerykańskiej administracji.

- Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym wspólnie stworzyć stałą bazę amerykańską, którą nazwiemy Fort Trump - zdradził Duda. - Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie USA - stwierdził polski prezydent.

Donald Trump nie krył zadowolenia z takiego zapewnienia. - Nie można mieć bezpieczeństwa krajowego bez ochrony granic, tak polskich jak i amerykańskich, zatem silne narody muszą mieć bardzo silne granice - mówił wtedy Donald Trump.

Źródło: Twitter