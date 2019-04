PiS reaguje na słowa Pawłowicz. Posłanka przeprasza

Jest reakcja PiS po słownym ataku Krystyny Pawłowicz na ambasador USA w Polsce. Posłanka klubu rządzącej partii uznała życzenie Georgette Mosbacher dla społeczności żydowskiej za prowokację. Sprawę opisały światowe media.

Komentarz Pawłowicz wobec życzeń amerykańskiej dyplomatki i nazwanie ich prowokacją, opisała agencja Associated Press. Informację AP podały m.in. serwisy "The New York Times", "Washington Post", "Times of Israel" i "Haaretz". W poświąteczny wtorek sprawa była również szeroko komentowana przez polityków opozycji.