Światowa "sława" posłanki Pawłowicz. Wystarczyło jedno zdanie

Media z całego świata odnotowały reakcję posłanki PiS Krystyny Pawłowicz na życzenia złożone przez ambasador USA w Polsce w okazji Paschy. Słowa parlamentarzystki sprowokowały komentarze o antysemityzmie w Polsce.

Mleko się jednak rozlało, bo komentarz Pawłowicz wobec życzeń amerykańskiej dyplomatki i nazwanie ich prowokacją, opisała agencja Associated Press. Informację AP podały m.in. serwisy "The New York Times", "Washington Post", "Times of Israel" i "Haaretz" - zauważa gazeta.pl.