Zwrot ws. kłótni Krystyny Pawłowicz z Beatą Mazurek. Wymowne oświadczenie

"Jesteśmy zawsze szczere względem siebie i dlatego lubimy się i szanujemy" - zapewniają posłanki PiS Krystyna Pawłowicz i Beata Mazurek. To reakcja na komentarze po ich uszczypliwej wymianie zdań. W sieci zamieściły wymowne zdjęcie.

Wszystko zaczęło się w czwartek. Beata Mazurek była gościem w radiowej Trójce. Na pytanie o styl wypowiedzi koleżanki z klubu, odpowiedziała: "Krystyna Pawłowicz nie jest członkiem PiS i ponosi odpowiedzialność za to, co publikuje na Twitterze. Wielu z nas nie inicjowałoby wielu z tych rozmów".

Reakcja Pawłowicz była błyskawiczna . "Panią rzecznik proszę, by lewackich skarg na mnie, podawanych przez TVN bez dowodów, nie komentowała przeciw koleżance" - ripostowała.

Co na to posłanki? W piątek późnym wieczorem opublikowały na profilu Pawłowicz wymowny wpis. "Pani rzecznik Beata Mazurek i ja dedykujemy to zdjęcie i świątecznie serdecznie pozdrawiamy wszystkich, też opozycyjnych intrygantów. Jesteśmy zawsze szczere względem siebie i dlatego lubimy się i szanujemy" - zapewniają.