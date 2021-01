Wolność słowa w mediach społecznościowych. Politycy szykują się do debaty

Twitter odebrał Donaldowi Trumpowi dostęp do konta. Wcześniej prezydent USA wielokrotnie mijał się w swoich wpisach z prawdą na temat wyniku wyborów prezydenckich, co zdaniem wielu doprowadziło do zamieszek w Waszyngtonie. Jednak blokada konta Trumpa wywołała dyskusję na temat wolności słowa w mediach społecznościowych. Włączają się do niej również polscy politycy.

Wolność słowa w mediach społecznościowych. Politycy szykują się do debaty Źródło: PAP