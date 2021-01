Szczepionka na COVID. Mateusz Morawiecki apeluje ws. seniorów

Szczepionka na COVID. Michał Dworczyk zapowiada: 3,7 miliona szczepień miesięcznie

W środę rząd przedstawił kalendarz szczepień do końca marca. Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że już od 15 stycznia wszystkie osoby powyżej 18 roku życia będą mogły zgłosić swoją gotowość do zaszczepienia się .

Dworczyk stwierdził również, że miesięcznie w Polsce będzie mogło szczepić się niemal 4 mln. osób. - Zdolności operacyjne do szczepień, które zbudowaliśmy, to 3,7 miliona miesięcznie. Ze względu na ograniczenia w dostawie, powoduje to, że nie wykorzystujemy naszych wszystkich zdolności w zakresie szczepień. Wierzymy, że szczepionki będą docierać do Polski coraz szerszym strumieniem – tłumaczył polityk.