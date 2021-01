Szczepionka na COVID. Rząd przedstawił kalendarz szczepień

Michał Dworczyk przedstawił harmonogram na cały pierwszy kwartał 2021 roku. Wynika z niego, że do końca marca do Polski trafi nieco powyżej 6 milionów dawek szczepionek firm Pfizer i Moderna. Zaszczepionych zostanie tym samym około 3 milionów osób.

Podkreślił, że liczba przekazanych do punktów szczepionek wynika z całościowej liczby dostarczonych do kraju szczepionek. A ile łącznie szczepień będzie można wykonać w ciągu jednego miesiąca? - Zdolności operacyjne do szczepień, które zbudowaliśmy, to 3,7 miliona miesięcznie. Ze względu na ograniczenia w dostawie, powoduje to, że nie wykorzystujemy naszych wszystkich zdolności w zakresie szczepień. Wierzymy, że szczepionki będą docierać do Polski coraz szerszym strumieniem - mówił Dworczyk.