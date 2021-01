Szczepionka na COVID. Dworczyk: możemy szczepić miliony osób miesięcznie

Szczepionka na COVID w ciągu trzech tygodni trafiła do ponad 300 tys. osób, chociaż, jak zapewnia rząd, możemy szczepić nawet 4 mln Polaków miesięcznie. Wszystko przez brak szczepionek, których kalendarz dostaw zostanie w środę opublikowany.

Szczepionka na COVID budzi duże zainteresowanie. W Polskim Radiu 24 Michał Dworczyk pytany był o sytuację szczepień w Polsce.

Szczepionka na COVID. Dworczyk: mamy ten poziom szczepień co Niemcy

Polityk podkreślił, że przekroczyliśmy już 300 tys. szczepień. - Mamy ten sam poziom szczepień co Niemcy. Znajdujemy się obecnie na czwartym miejscu w Europie. 25 stycznia szczepionka na COVID zostanie wykorzystana w grupie "1". Dziś opublikujemy kalendarz dostaw szczepionek do Polski do końca marca - przekazał pełnomocnik rządu ds. szczepień.

W programie padło też pytanie o tempo szczepień w Polsce. - Mamy zdolność szczepień na poziomie 3,5 - 4 milionów miesięcznie. Jedyne co nas ogranicza, to dostawy szczepionki na COVID. My działamy solidarnie z innymi państwami Unii Europejskiej - zaznaczył polityk.

Szczepionka na COVID. Rzecznik rządu potwierdza doniesienia dot. negocjacji

Michał Dworczyk podkreślił jednocześnie, że liczba szczepień w Polsce wzrośnie w II kwartale roku, gdy kolejne szczepionki na COVID zostaną dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej. - Na razie opieramy się na wynikach z 500 punktów szczepień. Po 25 stycznia tych punktów będzie ponad sześć tysięcy - tłumaczył.

Szczepionka na COVID. Nauczyciele i przedsiębiorcy protestują. Co zrobi rząd?

W programie padło też pytanie o szczepienia dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, którzy do szkół mają wrócić już 18 stycznia, jeszcze przed rozpoczęciem szczepień ich grupy. - To, czy wrócą do szkół, będzie decyzją każdego z nauczycieli. Teraz potrzebna jest ostatnia mobilizacja nas wszystkich - stwierdził Michał Dworczyk.

Polityk odniósł się też do protestów przedsiębiorców. - Wszyscy jesteśmy zmęczeni i doświadczeni pandemią. Wierzę, że to ostatni etap walki z tą chorobą. Chcemy przekonywać o tym wszystkich, także przedsiębiorców - podkreślił.

- Polacy w najtrudniejszych momentach byli w stanie pilnować samodyscypliny, co pomogło nam uniknąć przeciążenia służby zdrowia. Wierzę, że przejdziemy solidarnie przez ten ostatni etap - dodał Michał Dworczyk.