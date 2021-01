Powrót do szkół po feriach. Nie wszyscy są zachwyceni. Wyniki sondażu

Dzieci z klas I-III wracają do szkół. Co na to rodzice? Nie wszyscy są zachwyceni decyzją Ministerstwa Zdrowia. Najwięcej ankietowanych chciałoby bezwzględnego powrotu wszystkich dzieci do szkół już w najbliższy poniedziałek.

Powrót do szkół nie dla wszystkich. Co na to rodzice? / Zdj. ilustracyjne Źródło: PAP