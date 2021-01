Bunt przedsiębiorców ws. obostrzeń. "Nigdy nie miałem tylu klientów"

Bunt ws lockdownu. "Nigdy nie mieliśmy tylko klientów"

Po głośnej sprawie otwarcia i interwencji policji w restauracji "U Trzech Braci" w Cieszynie w przybywa otwartych lokali w tym mieście. - Nie jesteśmy już jedyni. Nie spotkałem się z takim odzewem klientów. Mamy zapełnione rezerwacje do końca tygodnia. Nigdy nie mieliśmy tylu klientów - mówi Tomasz Kwiek, prowadzący cieszyńską restaurację. Zapowiada walkę w sądzie z każdym mandatem, o ile zostanie na niego nałożony.

Na pytanie o ryzyko zakażeń koronawirusem odpowiada: - Nie wciągamy tu siłą klientów przez drzwi. Na sali siedzą dorośli ludzie i zakładam, że zdają sobie sprawę z sytuacji. To ich decyzja.

Cieszyn już ma naśladowców. Restauratorzy w Olsztynie umówili się, że równocześnie otworzą kilkanaście punktów. Są to restauracje, puby, kawiarnia i jadłodajnia, a także dyskoteka, której właściciel zapowiedział "Wielki Come Back" w noc z 15 na 16 stycznia. Oficjalnie powiadomili o swojej decyzji policję i sanepid.

Wszystkie przypadki to sprzeciw wobec ogłoszonego przez rząd przedłużenia obostrzeń dla gastronomii, hoteli oraz obiektów sportowych do 31 stycznia. Minister Zdrowia tłumaczył, że decyzja wynika ze stabilizacji statystk COVID-19 na "wysokim poziomie ok. 10 tys. zachorowań" dziennie.